Andrea Savorelli, morto attore de 'Il Paradiso delle Signore' - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Lutto nel mondo dello spettacolo. E’ morto Andrea Savorelli, giovane attore noto per la sua partecipazione alla serie tv ‘Il paradiso delle signore’, dove interpretava il ruolo di Pietro Conti. L’annuncio della morte, avvenuta un mese fa, è stato dato, con un post su Instagram, dalla sorella Alessandra, che allegando una foto di loro due da bambini, citando lo scrittore inglese Henry Scott Holland, scrive: “La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. lo sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato”.

E ancora: “Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami! Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza.Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista? Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo. Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace”. E conclude: “Un mese senza te…Ti amo, ovunque tu sia, buon viaggio vita e luce mia”.