Andrea Santarelli argento nella Coppa del Mondo 2022

L’atleta di Foligno ha conquistato l’argento di Spada Maschile

Ritorno sul podio per Andrea Santarelli. L’atleta di Foligno delle Fiamme Oro che si allena a Milano, ha conquistato la medaglia d’argento nella prova di Coppa del Mondo 2022 di Spada Maschile a squadre a Vancouver. Grande prova per l’allievo del tecnico Candiani che, con i compagni di squadra Gabriele Cimini, Valerio Cuomo e Davide Di Veroli, ha chiuso una gara quasi perfetta sconfitti in finale dalla Francia Campione del Mondo. Il quartetto azzurro si è arreso soltanto in finale alla Francia campione del mondo, nell’ennesimo atto di una sfida infinita in cui i transalpini Borel, Cannone, Fava e Bardenet si sono imposti con il punteggio di 45-34, raggiungendo così il gradino più alto del podio.

I risultati

Strepitosa era stata però in precedenza la cavalcata dell’Italia del CT Dario Chiadò. Ammessa direttamente al tabellone da 16 in quanto testa di serie numero 3 della gara, la squadra campione d’Europa e argento mondiale in carica (rispetto alla scorsa estate l’unica novità di formazione è Valerio Cuomo al posto di Federico Vismara, comunque presente con i compagni, un passo dietro la panchina) ha prima superato per 45-34 la Spagna, poi con una prova di forza nei quarti di finale ha battuto 45-30 la Svizzera, messa subito sotto dalla partenza sprint di Cimini e Di Veroli, quindi staccata definitivamente da un break a metà assalto di Santarelli. In semifinale gli azzurri hanno saputo soffrire e lottare fino all’ultimo respiro contro Israele, imponendosi per una sola stoccata, 35-34. Un match di gran cuore, nel quale l’Italia era “scappata” anche a +10, prima che Beskin & co. rimontassero, ristabilendo l’equilibrio, ma alla fine è stato Davide Di Veroli, ultimo frazionista, a esser sommerso dagli abbracci dei suoi compagni.