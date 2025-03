Andrea Pucci, malore durante lo spettacolo a Forlì: "Non mi sento bene" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – “Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti”, queste le parole di Andea Pucci che ha accusato un malore durante il suo spettacolo a Forlì. È successo ieri, venerdì 28 marzo, durante lo show, ’30 anni… e non sentirli’ al Gran Teatro PalaGalassi.

Andrea Pucci ha accusato un malore durante lo spettacolo che lo ha costretto ad allontanarsi dal palco dopo circa mezz’ora dall’inizio dello show che celebrava la sua carriera. Come riporta il Resto del Carlino, il comico ha lasciato la scena per dirigersi dietro le quinte.

Il pubblico è rimasto in attesa del suo rientro, fino a quando non è stato annunciato che lo spettacolo non sarebbe ripreso. Stando alle ultime informazioni riportate, lo staff avrebbe escluso problemi gravi e lo show di Pucci è stato riprogrammato: i biglietti restano validi per la prossima data, ancora da definire.