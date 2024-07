Andrea Biavardi è il nuovo direttore di 'Oggi' - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Andrea Biavardi è il nuovo direttore di ‘Oggi’. Lo comunica in una nota Rcs MediaGroup, che specifica che il giornalista assumerà l’incarico a decorrere dal 9 luglio.

Biavardi, che aveva già lavorato al settimanale Oggi durante la direzione di Paolo Occhipinti, e che in precedenza è stato direttore, tra gli altri, de La Nazione e Il Giorno, è in Cairo Editore dal 2002. “Ad Andrea Biavardi vanno i miei migliori auguri di buon lavoro per questa nuova e importante direzione” ha affermato Urbano Cairo, presidente e amministratore delegato di Rcs MediaGroup.