Andrea Bava porta al TIC con Bonci la sua “Futura” e conquista il festival di Terni - Tuttoggi.info

È bastato un assaggio per conquistare il pubblico del Terni Influencer Festival: con la sua “Futura”, Andrea Bava – pizzaiolo giovane ma già affermato e fondatore di Andrea Pizza Contemporanea a Perugia – ha saputo lasciare il segno. Una pizza al padellino piemontese dal profilo contemporaneo, capace di unire tecnica, identità e gusto in un racconto personale che ha convinto influencer e addetti ai lavori.

La cornice era quella dello show cooking “Bonci Factor”, andato in scena sabato 5 aprile al Palasì di Terni, durante uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione 2025 del TIC Festival. Insieme a Bava, sul palco anche il celebre Gabriele Bonci e altri due artigiani dell’arte bianca del territorio, in un dialogo aperto tra esperienze e visioni diverse. Protagonista assoluta, proposta solitamente in versione slice come antipasto nella sua pizzeria, la “Futura” ha saputo farsi notare per la cura dei dettagli e la precisione degli equilibri. Una creazione che affonda le radici nella tradizione, ma che si esprime attraverso un linguaggio contemporaneo e una grande cura del dettaglio: base soffice e croccante cotta al padellino, glassa di pomodoro San Marzano, pomodorini confit, pesto fresco, mozzarella di bufala fiammata e olio al basilico, realizzato per l’occasione con l’olio dell’azienda umbra Assoprol, partner dell’evento.

Una combinazione di sapori netti e coerenti che ha raccolto consensi e attenzione, contribuendo a fare della partecipazione di Andrea Bava uno dei momenti più apprezzati del Festival. Un’ulteriore conferma della sua visione personale e riconoscibile nel panorama della pizza contemporanea. Classe 1989, Andrea Bava è un professionista che ha fatto della ricerca e della coerenza i cardini del suo lavoro. Dopo anni di formazione e sperimentazione, ha aperto nel cuore di Perugia un locale che riflette pienamente la sua visione: un laboratorio di pizza contemporanea dove ogni impasto, ogni topping e ogni cottura è il risultato di uno studio preciso, senza mai perdere il legame con la memoria e la tradizione. Il suo stile è riconoscibile, essenziale, in equilibrio tra artigianalità e pensiero gastronomico. Non a caso, Andrea Pizza Contemporanea è diventato in pochi anni un punto di riferimento per chi cerca una pizza d’autore in Umbria.

Luogo: Termi