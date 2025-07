Andrea Arena primo presidente ANSMeS Umbria, Comitato regionale delle Benemerenze sportive - Tuttoggi.info

È Andrea Arena il primo presidente regionale ANSMeS Umbria, eletto nel fine settimana durante l’assemblea che ha sancito la nascita ufficiale del primo Comitato regionale umbro dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito di CONI e CIP.

L’elezione, avvenuta alla presenza del presidente nazionale Francesco Conforti e del presidente Coni Umbria Aurelio Forcignanò, segna un momento storico per la regione, da sempre rappresentata solo da una Delegazione.

L’ANSMeS è un’associazione benemerita riconosciuta dal CONI e dal CIP, che raccoglie atleti, tecnici, dirigenti e società insigniti di onorificenze al merito sportivo, con l’obiettivo di promuovere i veri valori dello sport in tutte le sue forme.

Assieme ad Arena, sono stati eletti Sergio Biagini, presidente provinciale per Perugia, che affiancherà Fabio Moscatelli, già presidente di Terni dallo scorso novembre. Una squadra motivata, che ora potrà contare su una struttura regionale con sede e governance proprie.

“È un onore e un onere essere il primo Presidente ANSMeS dell’Umbria – ha dichiarato Arena – Abbiamo trasformato una Delegazione in un Comitato regionale in pochi mesi, grazie al lavoro di squadra. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare le benemerenze sportive e costruire una rete che possa promuovere i valori etici dello sport come rispetto, lealtà, fair play e solidarietà”. Il neo presidente ha già indicato alcune priorità: organizzare almeno due eventi all’anno ad alto impatto etico e sociale, favorire l’inclusione, e creare momenti di confronto e formazione con istituzioni, scuole e realtà sportive.

Perugino di 59 anni Andrea Arena è figura di spicco del mondo sportivo umbro. Laureato in Matematica, è docente universitario di Sport da Combattimento e Informatica, nonché Maestro di karate 6° dan, campione europeo e mondiale master GoJuryu, Azzurro FIJLKAM, formatore nazionale e regionale, docente Coni e rappresentante italiano dell’organizzazione mondiale OGKK di Okinawa. Ha ottenuto la Stella d’Argento al Merito Sportivo e vanta una lunga carriera da dirigente: oggi è anche Presidente Regionale FIJLKAM, membro della Giunta Regionale CIP Umbria e referente per sport paralimpici e arti marziali universitarie.