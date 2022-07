Ancora un incendio, il terzo in pochi giorni: chiusa la provinciale

Sul posto anche il delegato comunale per la frazione Francesco Carlani e l’assessore Matteo Castellani.

Il fatto che si tratti del terzo incendio nella zona in pochi giorni fa temere che si tratti dell’azione di un piromane. Indagini sulle cause sono in corso di accertamento, ma ora gli sforzi sono concentrati nell’arginare le fiamme.

(foto d’archivio, notizia in aggiornamento)