Ancora un cane da caccia rubato, c’è chi sostituisce microchip

Ha ritrovato il collare con il gps abbandonato in terra, nella zona di via Cacciatori delle Alpi. Ma del suo cane, “sparito” a Monteluco, nessuna traccia.

Il fatto che il collare sia stato trovato sfilato e abbandonato conferma i timori del cacciatore spoletino: la sua amata cagnetta è stata rubata.

E purtroppo non si tratta di un caso isolato, come confermato dalle autorità a cui il cacciatore in questione si è rivolto.

Né può aiutarlo a ritrovare il suo cane il microchip: purtroppo, grazie a qualche veterinario compiacente, l’apparecchio viene tolto e sostituito con un animale magari deceduto, di cui non era stato comunicato il decesso.

Una perdita economica, ma soprattutto affettiva, visto il connubio che si crea tra il cacciatore e il suo animale.

(foto generica di archivio)