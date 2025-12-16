Anci Umbria, il presidente Federico Gori affida la Consulta Scuola ad Andrea Sacco - Tuttoggi.info

Anci Umbria rafforza il proprio impegno sui temi educativi e formativi. Nei giorni scorsi, infatti, il presidente Federico Gori ha conferito la guida della Consulta Scuola ad Andrea Sacco, assessore alla scuola del Comune di Castiglione del Lago, figura di comprovata esperienza amministrativa e profonda sensibilità verso il mondo scolastico.

In Umbria, dove i territori sono caratterizzati da una forte identità diffusa e dalla presenza capillare di piccoli e medi comuni, investire nella qualità dell’istruzione significa garantire pari opportunità, contrastare lo spopolamento, sostenere le famiglie e accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita. Per questo la Consulta Scuola di Anci Umbria assume oggi un ruolo ancora più centrale diventando uno dei pilastri fondamentali per la crescita armonica delle comunità locali.

La scelta di Andrea Sacco risponde alla volontà del presidente Gori di rafforzare il dialogo tra amministrazioni, istituti scolastici, Regione e mondo educativo, creando uno spazio stabile di confronto e progettazione condivisa. L’obiettivo è affrontare in modo coordinato le grandi sfide che la scuola umbra sta vivendo quali: il calo demografico e la conseguente riorganizzazione dei plessi; la necessità di investimenti strutturali e tecnologici; il sostegno all’inclusione, alla disabilità e al benessere degli studenti; la collaborazione tra Comuni per il trasporto scolastico, la mensa, i servizi integrativi; la promozione di una scuola aperta, innovativa e realmente connessa ai bisogni dei territori.

“La scuola è il luogo dove nasce il futuro delle nostre comunità — afferma Federico Gori — ed è compito dei Sindaci e degli amministratori lavorare affinché ogni studente, in ogni angolo dell’Umbria, possa crescere in un ambiente sicuro, inclusivo e ricco di opportunità. Ho scelto Andrea Sacco perché è un amministratore competente, attento e con una visione chiara del ruolo educativo degli enti locali. Sono certo che saprà dare nuovo impulso alla Consulta”.

Andrea Sacco ha accolto l’incarico con spirito di servizio e grande motivazione, sottolineando la necessità di “un lavoro corale che metta al centro studenti, famiglie, insegnanti e personale scolastico, valorizzando la vocazione di ogni territorio e promuovendo alleanze educative stabili”.

Con questo passo, Anci Umbria conferma la propria missione: fare della scuola un punto cardine delle politiche locali, sostenendo ogni Comune, dai più piccoli ai più grandi, nel garantire un’offerta formativa di qualità, moderna e capace di affrontare le sfide del presente.