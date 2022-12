sat/gtr

La mobilità va intesa come un servizio sociale e per la sicurezza stradale servono più risorse anche per potenziare la prevenzione e progetti formativi indirizzati principalmente ai giovani. È il messaggio lanciato dalla Consulta Nazionale per la sicurezza stradale e mobilità sostenibile, coordinata da Gian Paolo Gualaccini, componente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.