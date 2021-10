Palermo apre le porte dei suoi storici monumenti in occasione delle Giornate FAI d’Autunno, evento nazionale del Fondo Ambiente Italiano giunto alla sua decima edizione. In Sicilia potranno essere visitati 40 luoghi inaccessibili o poco conosciuti in 21 città. L’iniziativa è stata presentata a Palazzo dei Normanni dal presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, e da Sabrina Milone, capo delegazione Fai di Palermo.

