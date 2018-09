Anas Umbria, avanzano i lavori di riqualificazione della E45

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Avanzano i lavori di risanamento profondo del piano viabile sul tratto umbro dell’itinerario E45. Gli interventi, per un investimento complessivo di oltre 65 milioni di euro tra lavori in corso e in fase di avvio, rientrano nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre, avviato da Anas, che prevede un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro.

A partire da domani, martedì 18 settembre, i lavori interesseranno la strada statale 675 “Umbro Laziale” (Terno-Orte). In particolare, tra Terni e Amelia saranno eseguiti alcuni interventi preliminari di ripristino localizzato della pavimentazione sulla carreggiata nord che dovrà ospitare il doppio senso di circolazione durante i lavori di risanamento della carreggiata sud.

Per consentire tali interventi, da domani a martedì 25 settembre il transito sarà consentito a doppio senso di marcia per un tratto di 4,25 km in corrispondenza dello svincolo di Narni Scalo/Capitone, che sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita in direzione Terni.

Successivamente, da martedì 25 a sabato 29 settembre il transito sarà consentito a doppio senso di marcia per un tratto di circa 5 km in corrispondenza dello svincolo di Narni Scalo/San Gemini che sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita in direzione Terni.

Infine, da lunedì 1 a sabato 6 ottobre in direzione Terni sarà chiusa la sola corsia di marcia per brevi tratti, tra Terni e Narni Scalo/San Gemini con transito consentito in corsia di sorpasso e senza interessare gli svincoli.

Le date indicate potranno subire variazioni in relazione alle condizioni meteo e all’avanzamento dei lavori.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa