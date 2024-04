Anas e Coni insieme per la sicurezza stradale - Tuttoggi.info

NAPOLI (ITALPRESS) – Il tema della sicurezza stradale, in particolare in occasione dei numerosi eventi sportivi che si tengono sulle Statali, è stato al centro di un incontro che si è svolto presso la sede di Anas Campania a Napoli. Un’iniziativa organizzata dalla società del Gruppo FS Italiane in collaborazione con il Coni e la partecipazione di Polizia Stradale e ACI. Hanno partecipato gli allievi del liceo Elsa Morante di Scampia. Ogni anno sulle strade di Anas si svolgono oltre 500 eventi sportivi, tra manifestazioni, gare automobilistiche, podistiche e ciclistiche. Tra questi lo storico Giro d’Italia, durante le cui tappe campane i ciclisti della carovana rosa percorrono in media 4 strade statali.

sat/gsl