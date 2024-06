Anas, certificazione di qualità per tre norme internazionali - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Ambiente, salute e sicurezza stradale. Concluso il percorso con l’ente RINA, Anas ha ottenuto la certificazione di qualità per tre norme internazionali. Inoltre, è stato avviato il percorso per il conseguimento della certificazione PdR 125 sulla parità di genere. La certificazione relativa alla gestione della sicurezza del traffico stradale rappresenta l’impegno di Anas per raggiungere il traguardo della riduzione del 50% delle vittime di incidenti stradali.

