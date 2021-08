Ampliati gli orari di apertura museale a Todi - Tuttoggi

Gli spazi del Museo Civico resteranno aperti tutti i giorni con il seguente orario 10-13/15-18 a partire dal 9 agosto e sino al 19 settembre

Todi registra un agosto di grande afflusso sul piano turistico, con presenze in arrivo da tutta Italia ed Europa, e il tutto esaurito per le strutture alberghiere ed extra-alberghiere.

L’Amministrazione Comunale e la Società CoopCulture comunicano che, visto il crescente interesse riscontrato nei recenti mesi presso l’Ufficio di Informazioni Turistiche, gli spazi del Museo Civico resteranno aperti tutti i giorni con il seguente orario 10-13/15-18 a partire dal 9 agosto e sino al 19 settembre prossimi.

“Crediamo che in questa situazione sia importante mettere a disposizione dei visitatori tutto il meglio che la nostra città ha da offrire”, ha sottolineato l’assessore Claudio Ranchicchio. “Da qui la scelta di ampliare gli orari di apertura del Museo, che risulta fra i punti di maggiore interesse per i turisti, assieme ad altre strutture come la Casa Dipinta o le diverse iniziative dedicate agli artisti Beverly Pepper e Arnaldo Pomodoro”.

Si ricorda che dal 6 agosto, in osservanza alle disposizioni contenute nel Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, le nuove modalità di ingresso nei Musei prevedono che l’accesso dei visitatori sia consentito solo dietro esibizione del Green Pass (Certificazione Verde), corredato da un valido documento di identità.