Amorim “Piede sull’acceleratore, prossime gare importanti per la nostra stagione” - Tuttoggi.info

L’allenatore rossonero non svela il modulo che impiegherà domani per non dare vantaggi ad Aquilani: “Lo ricordo non solo dallo Sporting, era molto intelligente. E’ molto moderno nell’approccio, posso vedere anche una piccola influenza di Roberto De Zerbi. Vogliono essere positivi con la palla ma sono molto intelligenti nel decidere quando devono pressare. Penso che avrà un grande futuro nel calcio”. Su Gonçalo Ramos: “La mia idea in quanto allenatore è come far rendere al meglio la mia squadra, non come un singolo calciatore possa segnare più gol a livello individuale. Abbiamo bisogno di creare più occasioni per i nostri attaccanti, non solo per lui ma anche per tutte le nostre punte. Il mio obiettivo non è capire come mettere Ramos nelle condizioni di poter fare più gol, ma vincere ogni partita. Sono molto contento che sia tornato felice e fiducioso, spero che questo possa giovare al Milan”, ha concluso Amorim.
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(ITALPRESS).