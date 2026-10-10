Amorim “Piede sull’acceleratore, prossime gare importanti per la nostra stagione” - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Il periodo di sosta? Penso non cambi molto, se sarà positivo o negativo dipende dal momento della squadra. Dipende se hai molti infortuni, e dunque hai più tempo a disposizione per recuperare i giocatori, o se vai in Nazionale e giochi tutte le partite. Abbiamo perso tanti giocatori per la Nazionale, però questo è un buon segno perchè significa che sono importanti. Ho insistito sul fatto che adesso bisogna mettere il piede sull’acceleratore perchè le prossime partite saranno importanti per la nostra stagione”. Lo ha detto il tecnico delRubenalla vigilia della sfida di campionato a Reggio Emilia contro il Sassuolo. “I giocatori erano felici di tornare, sono contenti di stare insieme in questo club, e questo significa che è un buon luogo di lavoro”, ha aggiunto in conferenza stampa il mister portoghese. “So quello che ho in mente da proporre domani, ma non ve lo dirò perchè sennò Aquilani lo scoprirebbe – ha proseguito Amorim – Non cambia molto, voglio che i miei calciatori si sentano a loro agio”.

L’allenatore rossonero non svela il modulo che impiegherà domani per non dare vantaggi ad Aquilani: “Lo ricordo non solo dallo Sporting, era molto intelligente. E’ molto moderno nell’approccio, posso vedere anche una piccola influenza di Roberto De Zerbi. Vogliono essere positivi con la palla ma sono molto intelligenti nel decidere quando devono pressare. Penso che avrà un grande futuro nel calcio”. Su Gonçalo Ramos: “La mia idea in quanto allenatore è come far rendere al meglio la mia squadra, non come un singolo calciatore possa segnare più gol a livello individuale. Abbiamo bisogno di creare più occasioni per i nostri attaccanti, non solo per lui ma anche per tutte le nostre punte. Il mio obiettivo non è capire come mettere Ramos nelle condizioni di poter fare più gol, ma vincere ogni partita. Sono molto contento che sia tornato felice e fiducioso, spero che questo possa giovare al Milan”, ha concluso Amorim.

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