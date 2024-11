“Amor d’Olio” ad Arrone (TR) Il gusto tondo della Valnerina per tutto il weekend - Tuttoggi.info

Ad Arrone (TR), in Umbria, si gusta l’Olio Extra Vergine di Oliva

16 e 17 novembre 2024 c’è “Amor d’Olio”

Il gusto tondo della Valnerina

Tutto pronto per la V edizione di Amor d’Olio – il gusto tondo della Valneria, evento all’interno del circuito Frantoi Aperti dell’Umbria. Il borgo di Arrone (TR), nel cuore della Valnerina, posto su un colle roccioso lungo la riva sinistra del fiume Nera, a soli 6 km dalla bellissima Cascata delle Marmore, la più alta d’Europa, trova le sue origini alla fine del X secolo quando il nobile romano Arrone si impossessò del promontorio e fece costruire un castello fortificato, primo nucleo del paese. È un luogo di forte fascino, non solo per l’aspetto medievale tipico di tanti borghi umbri, ma per il contesto ambientale in cui si inserisce. Il Parco del fiume Nera è circondato da ulivi argentati che caratterizzano il paesaggio di Arrone, antico “castello di poggio”, come gli altri che sorvegliano la zona.

Il territorio offre numerosi prodotti di qualità: l’olio EVO, il tartufo, i legumi, formaggi, la famosa norcineria della Valnerina e anche il vino.

Il prodotto di eccellenza della stagione autunnale è l’olio e.v.o., che il Comune di Arrone, aderente al circuito nazionale di Città dell’Olio, in collaborazione con la Proloco celebra nei giorni della nuova raccolta con “Amor d’Olio – il gusto tondo della Valnerina” un evento che rientra nel circuito della manifestazione Frantoi Aperti in Umbria (19 ottobre – 17 novembre 2024 www.frantoiaperti.net ).

Filo conduttore dell’edizione 2024 di Amor d’Olio ad Arrone (TR) sarà la l’intreccio tra artigianato e il gusto che troverà vita nei numerosi laboratori proposti. Numerose ed originali le attività proposte, dal laboratorio fotografico nella natura a dove l’amore per l’intreccio e l’uncinetto trova forme. Immancabili le escursioni nel territorio sia a piedi che in bicicletta, da percorrere da soli o in famiglia e che porteranno i visitatori ad amare questa parte dell’Umbria fuori dai tradizionali circuiti turistici e ad esplorare il Comune di Arrone, uno dei Borghi più Belli d’Italia della Valnerina.

In piazza Garibaldi tutto il weekend dalle 10:00 alle ore 19:00 si svolgerà il “Mercato d’Autunno” dove i visitatori avranno la possibilità di assaggio gratuito di bruschetta con olio e.v.o. e l’incontro con produttori a Km0, oltre che produzioni artigianali di altissima qualità. Spazio anche ai più piccoli con le numerose attività per bambini in programma, dal laboratorio di ceramica ai laboratori di intreccio, alle attività di gioco in musica per i piccoli.

Si parte Sabato 16 novembre alle ore 10:00 con il laboratorio fotografico tra gli olivi di Tripozzo a cura di Riccardo Mattea zoologo e guida ambientale, alle ore 11:00 laboratorio di uncinetto per principianti e non a cura delle “Croscettine” collettivo di crochette lovers. Si prosegue nel pomeriggio alle ore 15:00 con le attività per i bambini “Ragazzi in gamba” con animazione per bambini di 5 ai 12 anni, in contemporanea passeggiata accompagnata al Castello di Arrone in compagnia degli abitanti della “Terra”, antico toponimo per indicare questa antica parte del paese. Alle 16:00 concerto in piazza con Steven Paris e Austin Rossitter duo band che ripercorreranno il vasto mondo della musica Folk Americana che con rivisitazioni di classici del repertorio e musica originale vi faranno ballare ed emozionare. Ore 16:00 Visita al Frantoio e degustazione gratuita di bruschetta e olio per tutti.

Domenica 17 novembre alle ore 9:00 partenza del trekking alla volta del Monte di Arrone in collaborazione con l’associazione “l’Olivo e la Ginestra” che guideranno i partecipanti in un’esperienza immersiva nella fascia olivata che circonda il Comune di Arrone. A seguire alle ore 10:00 partenza Bike tour lungo la Green Way, ore 11:00 laboratorio di uncinetto creativo ed ore 12:00 suonata di mezzogiorno a cura dal gruppo “Campanari di Arrone” con possibilità in orario antecedente di visita del campanile di San Giovanni Battista.

Ore 15:00 un degustazione guidata per la conoscenza dell’olio extra vergine di oliva condurrà le papille gustative attraverso i sapori ed i profumi unici dell’olio EVO, dettati dal nuovo raccolto, che quest’anno finalmente dopo anni di difficoltà, si preannuncia eccezionale. Contemporaneamente laboratorio di ceramica per adulti e bambini a cura dell’l’Associazione la Girandola e laboratorio di intreccio per bambini “Un nodo tira l’altro..” a cura del collettivo “Le Croscettine”. Alle ore 15:30 in piazza Garibaldi concerto del gruppo “Looppolo Acoustic Sound” repertorio italiano e internazionale rivisitato in chiave acustica e a chiusura della manifestazione bruschetta, castagne e vin brulè

Il Comune e la Proloco di Arrone si preparano per questo lungo fine settimana dedicato all’oro verde della Valnerina e che rappresenta da sempre un prodotto volano per l’economia del territorio, Amor d’Olio giunto alla sua V edizione si conferma come l’evento di autunno in Valnerina, molte le attività in programma, pensate per tutti, da prenotare in anticipo.

Festeggiamo il nuovo raccolto di olive, appuntamento sabato 16 e domenica 17 novembre ad Arrone (TR) in piazza Garibaldi, per info e prenotazioni 335 7717129.





Luogo: Arrone , piazza Garibaldi, ARRONE, TERNI, UMBRIA