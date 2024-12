Amministrazione Penitenziaria, Maritato(AT): “Congratulazioni a nuovo capo Dap Di Domenico” - Tuttoggi.info

“L’Associazione Assotutela intende esprimere le più sentite congratulazioni per il prestigioso incarico alla Dottoressa Lina Di Domenico, nominata nuovo Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Una ruolo autorevole e prestigioso, un impegno istituzionale tanto importante quanto delicato nell’interesse della nazione tutta: sopratutto, in questo periodo di incertezza storica, infatti il nuovo capo Dap rappresenta una grande speranza per il nostro Paese, una speranza di lealta’, competenza, e apertura alla collaborazione per il pubblico interesse. Dunque, desidero rivolgere i miei piu’ cari auguri di buon lavoro per questo raggiungimento superlativo che la dottoressa di Domenico saprà svolgere con professionalità e competenza”.







Lo dichiara, in una nota stampa, il presidente di Assotutela Michel Emi Maritato