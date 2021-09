“Abbiamo preso le distanze in maniera ferma e decisa nel momento in cui abbiamo saputo di questi suoi post e prenderemo provvedimenti di conseguenza. Al momento non siamo ancora riusciti a rintracciarla, vorremmo ascoltarla ma non sono quelle le nostre posizioni”. Così il candidato sindaco di centrodestra Enrico Michetti in merito alla candidatura nelle sue liste di Francesca Benevento, autrice di alcuni post su Facebook dal conenuto antisemita e no vax.

