Amministrative, nasce "Progetto Spello": "Serve discontinuità"

Primi movimenti a Spello in vista delle amministrative. Un gruppo di cittadini si organizza: "Serve un cambiamento in città"

Movimenti a Spello in vista della campagna elettorale. La novità è “Progetto Spello”, un gruppo di cittadini che “hanno messo al servizio degli spellani le lor competenze per creare una nuova iniziativa civica. Dall’incontro di più anime – dice una nota – è nato “Progetto Spello”, che prende le distanze dalle scelte e dal metodo dell’attuale amministrazione comunale degli ultimi anni, recependo il mandato di un’assemblea cittadina che chiede rinnovamento. La volontà è quella di incontrarsi intorno a punti programmatici fondamentali e condivisi con la cittadinanza, auspicando la più ampia partecipazione e inclusione”.

“Progetto Spello” vuole essere quindi un’alternativa. “L’invito a far parte di questo progetto – prosegue la nota – è rivolto a tutti coloro che non si rispecchiano in questa amministrazione comunale ormai stanca e inerme e che vogliono un rinnovamento con uno sguardo proiettato al futuro”. Progetto Spello sarà presentato il prossimo 24 novembre alle 17.30 nella Sala dell’Editto del Comune.