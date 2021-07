“Rispetto ai 5 Stelle parlo abbastanza spesso con Buffagni e ne ho discusso anche con Conte, quello che ci siamo sempre detti è che probabilmente è meglio portare avanti due proposte che in parte sono diverse per la città, di lavorare sugli elementi convergenti. A questo punto la nostra coalizione è chiusa”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in visita al banchetto del PD al mercato di via Osoppo.

bla/pc/red