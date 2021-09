“Per il confronto tra candidati in vista delle amministrative c’è un principio generale: non è che ci sono candidati di serie A e di serie B, tutti sono candidati e quindi quando l’incontro si farà dovranno esserci tutti i candidati. Non è un problema tra me e il dottor Bernardo”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di una visita nel Municipio 4.

bla/pc/red