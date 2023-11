Amministrative Foligno, i Socialisti si mobilitano

Il fronte socialista si mobilita in vista delle prossime elezioni comunali e ha formato una commissione elettorale

Forze politiche in fermento in vista del 2024. Proprio per questo, su iniziativa dell’associazione Socialismo XXI, si è tenuto un incontro di iscritti e simpatizzanti locali – sia dell’Associazione che del PSI – per avviare un nuovo percorso politico dei socialisti folignati.

In discussione il futuro della città

“L’occasione – dice una nota – ha consentito di affrontare le questioni che riguardano il futuro della città di Foligno e il contributo d’idee che i socialisti, comunque collocati, in vista delle prossime elezioni amministrative sono in grado di suggerire per il futuro della città”.

“Nel corso della riunione si sono valutate anche le ampie convergenze politiche tra tutti i compagni e pertanto si è deciso di avviare tutte le iniziative utili a coinvolgere organizzazioni politiche e associazioni della Città disponibili a contribuire alla rinascita di una autorevole presenza socialista e al rafforzamento del centro sinistra a Foligno“. L’incontro si è concluso con la formazione di una commissione di lavoro politico-elettorale tra Socialismo XXI° ed iscritti del Psi locale allo scopo di elaborare un primo programma di attività per le prossime settimane.