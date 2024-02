Amministrative Foligno, conto alla rovescia per il candidato della ‘coalizione progressista’

Stasera riunione del tavolo della coalizione progressista in vista del voto di giugno. Ci sarebbe un nuovo profilo da valutare.

E’ prevista per questa sera alle 21 una nuova riunione del tavolo della ‘coalizione progressista’. Un nuovo appuntamento che si annuncia decisivo. E’ possibile infatti che ci sia un nuovo profilo sul quale convergere, che supererebbe i veti e che raccoglierebbe il parere favorevole di tutte le forze in campo.

Operazione complessa

L’operazione è complessa, le variabili in campo notevoli ma più indizi fanno una prova ed è possibile che si sia arrivati alla fumata bianca, dopo mesi di giri a vuoto che hanno impallinato diversi nomi, dall’avvocato Marco Mariani, passando per il giornalista Andrea Luccioli, il capogruppo dei Cinque stelle David Fantauzzi, il consigliere comunale comunale Mario Gammarota lanciato alle primarie o Diego Mattioli. In politica mai dire mai e dunque fino alla stretta dell’accordo, tutto potrebbe essere possibile. Ad oggi l’intesa sembra ad un passo.