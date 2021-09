Amministrative 2021, ad Assisi presentazioni e incontri | Arrivano Salvini e Conte

Cominciata la campagna elettorale per le amministrative 2021 ad Assisi con la presentazione di candidati e liste: settimane dense di appuntamenti

Comincia la campagna elettorale per le amministrative 2021 ad Assisi con la presentazione di candidati e liste. Una settimana densa di impegni politici e la prossima non sarà da meno. In corsa anche Luigino Ciotti per A Sinistra e Francesco Fasulo, ispiratore di un progetto civico.

Il sindaco Proietti attende Conte

Mercoledì sera, ha ‘aperto’ la prima cittadina Stefania Proietti. “Ci siamo messi a disposizione dei cittadini 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, anche e soprattutto nei momenti più duri. Assisi deve prendersi cura dei più fragili, ovunque essi siano: i rifugiati, come quelli dell’Afghanistan, ma anche le attività economiche e i lavoratori che hanno subìto una crisi economica senza precedenti, e l’ambiente. Assisi deve farsi città messaggio di una nuova economia”. In sostegno di Stefania Proietti e della sua candidatura alle amministrative 2021, alle ore 11:50, arriverà l’ex premier, oggi capo politico del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte con una passeggiata nel centro storico nella città di San Francesco. Ad attendere il leader 5 Stelle, saranno presenti tutti i candidati del M5S locale, tra cui il consigliere uscente Fabrizio Leggio, ed i rappresentanti delle liste di coalizione. Il programma prevede la partenza da Piazza Matteotti per concludersi in Piazza del Comune.

Alternativa Riformista ‘sganciata da logiche partitiche’

Giovedì mattina è stata la volta di Roberto Sannipola, con Alternativa Riformista: “Una lista eterogenea composta da persone più esperte in politica come Amato John de Paulis e Marco Mandarini e da neofiti della politica, tutti uniti dalla realizzazione dei punti programmatici. Abbiamo geni dell’elettronica come Tiziano Proietti e musicisti come Mastro Baldo (Ubaldo Cappannelli); la proprietaria delle cantine di Filippo, Emma di Filippo; un’artista e una animalista convinta, Tullia Caporicci. Il primo delegato e capolista Carlo Mariani e la cittadina italiana di origini albanese Negjmije Jacaj che gestisce una piccola agenzia per colf, Letizia Riccobello affetta da sclerosi multipla e che ringraziamo per la disponibilità: la società è composta da tutti e tutti devono poter esprimere il proprio senso civico e le proprie proposte anche chi purtroppo è colpito dal male. Alberto Magnini che collabora da anni con l’archivio di stato di Perugia e di Assisi. Abbiamo altre persone in lista che credono nel nostro progetto e sposano i nostri punti. Marco Bianchini veterinario, ma anche donne molto in gamba come Susanna Bazzurri, Giada Faina e Fedora Quattrocchi geologa, vulcanologa, firma importante anche del Sole24Ore. Infine – conclude Roberto Sannipola – abbiamo uomini di grande cultura e sensibilità come Roberto Mommi e Luca Boccardini: una lista pienamente convinta delle proprie possibilità, conscia della forza delle proprie idee. Sganciata da ogni logica partitica, rispettosa di ognuno, pronta a collaborare con chiunque sposi i nostri punti, determinata a portarli avanti comunque”.

Salvini e Carfagna per Cosimetti

Sabato pomeriggio è infine (per il momento) toccato, Marco Cosimetti, candidato di centrodestra e liste civiche che lunedì vedrà arrivare in suo sostegno anche Matteo Salvini e Mara Carfagna.



L’ex vicepremier arriverà ad Assisi alle ore 9.15 in piazza del Comune per una colazione con il candidato sindaco Marco Cosimetti, Stefano Pastorelli e i candidati della lista Lega Salvini Assisi. Alle ore 9.45 l’incontro con i cittadini a Santa Maria degli Angeli e, a seguire, aperitivo. Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, sarà ad Assisi martedì 14 settembre 2021. Il Ministro arriverà in città per sostenere la campagna elettorale del candidato a Sindaco di Assisi del Centrodestra, Marco Cosimetti. L’incontro, organizzato da Forza Italia Progetto Assisi, vedrà il Ministro arrivare in piazza del Comune alle 15,30. Nella sala della Conciliazione si terrà subito una conferenza stampa in cui illustrerà quanto il dicastero da lei diretto vorrà e potrà fare per la Regione dell’Umbria. A seguire si sposterà a Santa Maria degli Angeli.

“Questi 64 donne e uomini – ha detto il candidato alle amministrative 2021 Marco Cosimetti – si sono messi a disposizione della collettività per candidarsi ad amministrare la città per i prossimi cinque anni. Il nostro percorso ora entra nella sua fase decisiva e continuerà, come sempre fatto finora, alla luce del sole, tra la gente, portando avanti la nostra visione di ciò che Assisi dovrà essere nel prossimo quinquennio e anche oltre. E’ questa la nostra sfida più grande: amministrare programmando il futuro e non limitarsi a gestire l’ordinario, creando invece le condizioni più adeguate per la ripresa economica, il rilancio del turismo, l’innalzamento del livello e della qualità dei servizi, la riduzione dei reati e la valorizzazione del nostro ricchissimo patrimonio storico, culturale e ambientale”. Sul palco anche i segretari delle liste: per la Lega, in lista ci sono “persone di buona volontà, rappresentative di tutto il territorio”, mentre Fratelli d’Italia ha parlato di “persone che vivono il territorio, sono radicati nei suoi vari centri e sapranno incarnare le nostre idee e proposte”. Per Forza Italia, infine, “la coalizione di centro destra è unita e compatta e consapevole dietro Cosimetti, imprenditore affermato”.