Amministrative 2021, ad Assisi la parata di big in sostegno dei candidati - Tuttoggi

Una settimana densa di impegni e di leader politici quella politica ad Assisi. A lanciare la volata per le amministrative a Marco Cosimetti sono stati il leader della Lega Matteo Salvini e il ministro Mara Carfagna, mentre per Stefania Proietti è arrivato l’ex premier Giuseppe Conte. Ma c’è stato anche un momento ‘sociale’, a favore della donazione.

Matteo Salvini e Mara Carfagna per Cosimetti

Tra una stories sulla colazione in un agriturismo di Assisi e uno scatto in preghiera alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, lunedì Matteo Salvini è arrivato ad Assisi per sostenere Marco Cosimetti: “Assisi per qualcuno che l’ha amministrata negli ultimi anni è bella solo per chi ci viene e vede una chiesa, ci passa poche ore. Noi invece vogliamo Assisi bella per chi ci vive 365 giorni l’anno. Anche il turismo va ripensato: se ti siedi sugli allori perché sei sindaco di Assisi, pensando che comunque la gente arriverà mentre altri comuni si ingegnano, perdi anno dopo anno gente, soldi e immagine. Abbiamo scelto Marco Cosimetti perché chi fa l’imprenditore, dà lavoro, è il sindaco migliore rispetto a un funzionario di partito“.

Martedì è invece arrivata il ministro Mara Carfagna, che ha ricordato come “Alle elezioni amministrative 2021 i cittadini potranno votare e scegliere liberamente, senza aver paura di consolidare un governo nemico o attaccare un governo amico. Il centro-destra ha fatto bene a esaltare questo aspetto, scegliendo candidati civici di altissimo profilo, come Cosimetti ad Assisi”. Dal canto suo il candidato ha ringraziato il ministro per l’impegno, ricordando che “La sinergia tra governo centrale e amministrazione regionale è e sarà essenziale per centrare tutti gli obiettivi che ci siamo posti. Il valore e la misura della nostra squadra, che riporterà il buongoverno del centrodestra nella città che non può rimanere a guida Pd-M5S”.

Giuseppe Conte per Stefania Proietti

Mercoledì in città – e in tour per l’Umbria – è arrivato l’ex premier Giuseppe Conte, in sostegno della prima cittadina Stefania Proietti. “Su Stefania Proietti – le sue parole da San Rufino – spenderò più di una parola, anche con i cittadini. La mia presenza qui è già un segno di riconoscimento. Ad Assisi non c’è un atto fideistico o salto nel vuoto, è il riconoscimento di una buona pratica amministrativa. Dico sempre che non abbiamo bisogno di fenomeno che spesso si rivelano dei bluff, ma di gente seria che ama la propria comunità. Stefania è competente e per questo la appoggiamo“.

Il momento sociale

In attesa di sapere chi si muoverà la prossima settimana, venerdì l’Avis Assisi ha “approfittato” della campagna elettorale per invitare i cinque candidati – oltre a Proietti e Cosimetti, anche Luigino Ciotti, Roberto Sannipola e Francesco Fasulo – per “riprendere con più vigore la campagna di sensibilizzazione sulla donazione di sangue, dopo l’inevitabile stasi dovuta alla pandemia“. (Foto in evidenza)

Per quanti vogliono prenotarsi per donare, è possibile farlo tramite Whatsapp al numero dell’AVIS Provinciale 334672941 e a, a partire dal 1 ottobre, direttamente all’AVIS di Assisi, al numero 3534313217 specificando:

cognome e nome,

data di nascita

giorno e fascia oraria in cui intendono donare

email

tel. Cellulare

specificando se si è nuovo donatore o riammesso