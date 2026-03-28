Amici, stasera seconda puntata: superospiti Zendaya e Robert Pattinson - Tuttoggi.info

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Amici, stasera seconda puntata: superospiti Zendaya e Robert Pattinson

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Amici, stasera seconda puntata: superospiti Zendaya e Robert Pattinson

Sab, 28/03/2026 - 10:03

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(Adnkronos) –
Zendaya e Robert Pattinson superospiti della seconda puntata del serale di ‘Amici’, in onda oggi, sabato 28 marzo, in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi.  

Sono 14 gli allievi ancora in gara pronti a mettersi in gioco nel canto e nel ballo con talento, passione e determinazione consapevoli che solo uno di loro vincerà. 

Tre le squadre in gioco per la vittoria, quella capitanata da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo: Gard e Valentina (cantanti) Alessio e Kiara (ballerini). Squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: Caterina, Elena, Plasma e Riccardo (cantanti) Emiliano e Nicola (ballerini). Squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini: Angie e Lorenzo (cantanti) Alex e Simone (ballerini). 

A valutare le performance il terzetto di giurati formato da: Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Amadeus con Cristiano Malgioglio nel ruolo di giurato speciale. 

In studio anche Alessandro Cattelan. Partecipazione straordinaria ad Amici dei due grandi attori hollywoodiani, Zendaya e Robert Pattinson, tra i volti più acclamati del cinema contemporaneo in Italia per la nuova uscita ‘The Drama – Un segreto è per sempre’.  

Sul palco anche la showgirl Belén Rodriguez e l’attore Luca Argentero. Super ospiti, il gruppo vincitore del talent show nel 2015, i The Kolors che presentano il loro nuovo singolo ‘Rolling Stones’.  

La comicità di questo sabato è affidata all’attore comico, Francesco Cicchella. 

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