Amici del Polo culturale di Trevi, scelte tutte le cariche

Prosegue dunque l'iter per l'iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale

L’associazione “Amici del polo culturale” di Trevi continua la marcia per la sua completa costituzione. Con l’avvenuta registrazione dello statuto e dell’atto costitutivo presso l’Agenzia delle Entrate procede l’iter del sodalizio verso l’iscrizione nel registro delle Associazioni di Promozione Sociale.

Le cariche

Completata anche la fase dell’ elezione dei componenti degli organi statutari: l’assemblea per affiancare la Presidente -dr.ssa Rita Liberati- nella gestione de “Gli amici del Polo Culturale di Trevi” ha scelto il Dr Luigi Andreani (vice presidente con funzione di raccolta fondi), la dr.ssa Valentina Cuccagna (vice presidente con funzioni di segreteria e organizzazione delle attività culturali), la dr.ssa Stefania Moccoli (vice presidente con funzioni di comunicazione e promozione dell’attività associativa). “Ringrazio tutti coloro che hanno dato la disponibilità a far crescere questa importante realtà – spiega la presidente Liberati – che si dice soddisfatta per come procede il tesseramento che registra ad oggi l’adesione di circa 100 persone. A fine mese attraverso la convocazione del Direttivo l’associazione stilerà un primo programma di attività volto alla presentazione del sodalizio e dei suoi obiettivi alla cittadinanza“.