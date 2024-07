Amici della Musica di Perugia e Fondazione Cucinelli di Solomeo, tra grandi orchestre e giovani talenti internazionali ecco la nuova stagione concertistica - Tuttoggi.info

Sarà la pianista Beatrice Rana, giovedì 10 ottobre al teatro Morlacchi di Perugia, a tenere a battesimo la nuova stagione 2024/2025 degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli di Solomeo.

Al via la campagna abbonamenti: dal 9 al 31 luglio e poi dal 28 agosto prelazione per gli abbonati alla Stagione 2023 / 2024, mentre dal 5 al 30 settembre sarà possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti. Dal 3 ottobre sarà aperta la vendita dei biglietti per la stagione, e dal 10 ottobre al 13 dicembre si potrà ancora proseguire con l’acquisto degli abbonamenti a 10 e 5 concerti.

Promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica, grazie al consueto decisivo sostegno della Fondazione Perugia, da sempre al fianco dell’ente musicale perugino, e dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, la lunga stagione concertistica si articolerà in un ricco ciclo di appuntamenti (25) che si chiuderà con l’attesa co-produzione del concerto della pianista Hélène Grimaud, mercoledì 14 maggio al Morlacchi.

La stagione degli Amici della Musica di Perugia

Insieme a Rana e Grimaud, tra gli ospiti della stagione ci saranno poi i pianisti András Schiff e Filippo Gamba, il Giardino Armonico e l’Ensemble Barocco di Napoli, il Philharmonischer Chor München, l’Orchestra Leonore e la Camerata Bern. E poi il Quartetto Hagen e due protagoniste del violinismo internazionale come Isabelle Faust e Antje Weithaas.

Da segnalare, tra i programmi che verranno proposti, l’ascolto della Nona Sinfonia di Beethoven e l’integrale dei Quintetti di Mozart.

Grande attenzione sarà come sempre riservata alle nuove generazioni di interpreti, sia in collaborazione con le istituzioni di riferimento nazionali (Comitato Amur, Le Dimore del Quartetto), sia attraverso un lavoro di scouting come il Premio Leandro Roscini-Giancarlo Padalino, sia attraverso l’opera di mecenatismo degli abbonati Giovanni Barcaccia e Luana Rosati.

Tornerà poi, con l’Orchestra da Camera di Perugia, l’ormai tradizionale concerto prenatalizio e, per gli amanti della contemporaneità e gli ascoltatori più curiosi, il duplice appuntamento, a novembre e in aprile, con il Festival Orizzonti ideato da Marco Momi.

La XV stagione del Teatro Cucinelli di Solomeo

Giunta alla sua XV edizione, la stagione musicale del Cucinelli vedrà sette concerti tra Solomeo e Perugia. Grandi artisti come il violinista Shlomo Mintz, a Solomeo per il concerto inaugurale del 10 novembre anche in veste di direttore, alla guida dell’Orchestra da Camera di Perugia, che sarà protagonista anche del concerto di domenica 13 aprile con Massimiliano Ferrati (pianoforte) e Johannes Skudlik (direttore).

Giovani talenti, come il giovanissimo violinista Nurie Chung, secondo premio al Paganini del 2021, in duo con la pianista Martina Consonni, già vincitrice del Premio Roscini-Padalino nel 2022, o il venticinquenne Arsenii Moon, vincitore assoluto del 64° Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni 2023. E inoltre il quartetto d’archi Altemps (Solomeo, 23 febbraio), e l’orchestra dell’Accademia Hermans (il 15 marzo, alla Sala dei Notari a Perugia).



L’attività culturale della Fondazione Cucinelli vedrà poi Silvia Paparelli come relatrice delle Conferenze a carattere musicologico nell’ambito della rassegna Note d’Autore (concerti-reading), e l’edizione 2025 di Antiqua Vox, concerti dedicati alla riscoperta del patrimonio organistico e alla valorizzazione del restaurato strumento di Adamo Rossi (1791) custodito presso la Chiesa di San Bartolomeo a Solomeo (PG).