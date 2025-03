Amici, chi è stato eliminato ieri? Il riassunto della seconda puntata - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – È Raffaella l’eliminata della seconda puntata di Amici andata in onda ieri, sabato 29 marzo. Il talent show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, ha visto per il secondo appuntamento un superospite musicale: il cantautore multiplatino Tananai. Ecco tutto quello che è successo.

Nella prima manche la sfida è tra le squadre Pettinelli-Lettieri contro Cuccarini-Lo. A vincere è la squadra Pettinelli-Lettieri, per i voti ottenuti da Trigno. A rischio televoto finiscono Luk3, Francesco e Senza Cri. La giuria vota per Francesco. Poi Senza Cri. Luk3 è il primo eliminato provvisorio che va al ballottaggio finale.

Seconda manche: Zerbi e Celentano sfidano Pettinelli e Lettieri. Vince Francesca e quindi la squadra Lettieri-Pettinelli. A rischio nomination ci sono Alessia, Chiara e Chiamamifaro. La prima a salvarsi è Alessia, poi Chiara. Chiamamifaro finisce a rischio eliminazione.

Terza e ultima manche: la sfida è tra Lettieri-Pettinelli e Zerbi-Celentano. Vince la squadra Zerbi-Celentano e a rischio eliminazione ci sono Nicolò, Trigno e Raffaella. Il primo a salvarsi è Nicolò. Poi Trigno. Rimane Raffaella, che deve sfidarsi contro Luk3 e Chiamamifaro. Chimamamifaro si salva. Dopo Luk3. A lasciare il programma è Raffaella, che nel corso dell’ultima performance è scivolata ma si è subito rialzata continuando a danzare.