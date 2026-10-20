Amenta (Anci) "Serve piano strategico per il ripopolamento delle aree interne" - Tuttoggi.info





PALERMO (ITALPRESS) – “Dobbiamo smetterla di lottare per difendere i piccoli comuni, le aree interne. Bisogna che si butti giù un piano strategico per il ripopolamento delle aree interne, perché sono un sono un attore importante per la rinascita del paese, dell’Italia nel caso specifico della nostra Sicilia. Non più pensare o parlare piccoli interventi o piccole organizzazioni come quelle delle aree interne, piccoli investimenti, ma bisogna iniziare a capire che è una strategia importante. Prima il Comune era considerato il cuore pulsante dello Stato, il cuore pulsante della regione, oggi siamo siamo ridotti al punto che viene considerato la marginalità più totale”. Lo ha detto il presidente di Anci Sicilia, Paolo Amenta, a margine dell’incontro “Piccoli Comuni, una grande questione nazionale. Agenza Controesodo Sicilia: risorse, capacità amministrativa e comunità”, nella Sala Pio La Torre dell’Assemblea Regionale Siciliana.

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