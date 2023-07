Amelia, "Il Banchetto della Sfida" apre la 48esima edizione del Palio dei Colombi - Tuttoggi.info

Per la prima volta, quest'anno, durante il "Banchetto della Sfida" saranno svelati i nomi dei balestrieri che verranno abbinati alle contrade.

“Il Banchetto della Sfida” aprirà sabato 22 luglio, a Piazza Marconi, la 48esima edizione del Palio dei Colombi di Amelia.

“Il 22 Piazza Marconi si tingerà dei colori delle contrade”, dichiarano l’assessore comunale alle Associazioni, Lugia Moscatelli, e il presidente dell’Ente Palio dei Colombi, Giulio Cerasi. “Oltre alla lettura del bando, saranno estratte le tornate e sarà svelato l’ambito Palio che cavalieri e balestrieri si contenderanno domenica 13 agosto al Campo de li Giochi”.

Gli eventi in programma

Per la prima volta, quest’anno, durante il “Banchetto della Sfida” saranno svelati i nomi dei balestrieri che verranno abbinati alle contrade, di cui difenderanno i colori. Già noti sono, invece, i nomi dei cavalieri: Daniele Leri per la Contrada Posterola, Jacopo Rossi per la Contrada Crux Burgi, Mattia Zannori per la Contrada Platea, Luca Innocenzi per la Contrada Collis e Tommaso Suadoni per la Contrada Vallis (unico amerino in gara).

A seguire, moltissimi gli eventi che animeranno la città: i giochi popolari domenica 23 luglio, le rappresentazioni teatrali delle contrade da lunedì 24 a sabato 29 luglio, con un solo giorno di pausa, mercoledì 26 luglio, dedicato all’ormai atteso appuntamento della festa di Sant’Anna, a cura della Contrada Platea. Il 30 luglio apriranno le Taverne, dove si potranno gustare piatti tipici.

Da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto, inoltre, si susseguiranno le giornate di contrada. E, ancora, pomeriggi dedicati a presentazioni di libri, laboratori per bambini, elezione degli anziani e spettacoli teatrali. Da evidenziare l’esibizione dei musici delle contrade, sabato 5 agosto, e la giornata – domenica 6 agosto – interamente dedicata agli “Sbandieratori e Musici Città di Amelia”.

Sabato 12 agosto, invece, il Gran Corteo in cui sfileranno le rappresentanze politiche, amministrative, religiose e cittadine del 1346.