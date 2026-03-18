 Amelia, accordo Comune-associazione Ameria per il teatro Sociale nel 2026-'27 - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Amelia, accordo Comune-associazione Ameria per il teatro Sociale nel 2026-’27

Redazione

Amelia, accordo Comune-associazione Ameria per il teatro Sociale nel 2026-’27

La giunta comunale di Amelia ha approvato una convenzione per la realizzazione di attività teatrali nel biennio 2026-27
Mer, 18/03/2026 - 18:18

Condividi su:

La giunta comunale di Amelia ha approvato la convenzione con l’associazione Ameria 1782 Teatro delle Arti Ets per il sostegno e la realizzazione di attività teatrali e culturali di interesse pubblico per il biennio 2026–2027. 

Lo rende noto l’assessore alla cultura Luigia Moscatelli la quale sottolinea come “il provvedimento conferma l’impegno dell’amministrazione comunale nel valorizzare il Teatro Sociale, luogo simbolo della storia e della vita culturale della città, riconosciuto come presidio di grande rilievo storico, architettonico e sociale”. 
Attraverso questa convenzione, riferisce sempre la Moscatelli, il Comune sostiene la prossima ripresa della programmazione di spettacoli, iniziative culturali e attività di partecipazione promosse dall’associazione senza scopo di lucro, in coerenza con le politiche culturali, turistiche e giovanili del territorio. 

Le attività saranno realizzate anche grazie a risorse del Mic, Direzione spettacolo per il biennio 2026-2027, e destinate alla promozione culturale e turistica, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta culturale della città e contribuire alla crescita sociale ed economica della comunità. Il Teatro Sociale, facente parte della rete italiana dei Teatri condominiali del XVIII e XIX secolo continuerà così a essere uno spazio vivo di cultura, incontro e partecipazione per cittadini e visitatori”, conclude Moscatelli.

Come riporta il Ministero della Cultura il Teatro Sociale di Amelia ha ospitato tutte le maggiori opere liriche del repertorio italiano settecentesco ed ottocentesco, con la partecipazione dei più grandi artisti italiani e stranieri, nonché spettacoli di musica sinfonica e cameristica. L’ampio palcoscenico, di notevole altezza è stato utilizzato come scenografia per 42 film alcuni celeberrimi come il “Marchese del Grillo” con Alberto Sordi o il “Pinocchio” di Comencini con Nino Manfredi. Ristrutturato tra il 1982 e il 1985 con il contributo della Società Teatrale (proprietaria del Teatro), il teatro amerino ha riaperto al pubblico nel dicembre 1995 e costituisce uno dei rari residui esemplari di teatro settecentesco realizzato interamente in legno, dalle strutture ai meccanismi scenici tuttora perfettamente funzionanti, nel corso della sua storia. 

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

Teatro Lirico Sperimentale vince Premio Speciale Abbiati. Torna la rassegna musica e parole

Spoleto

Lavori al pronto soccorso di Spoleto, sopralluogo di Lisci e Noto | Foto

Spoleto

Litiga in centro a Spoleto e oppone resistenza ai Carabinieri, arrestato

in umbria

gli ultimi pubblicati

Pillole Italpress

Ponte sullo Stretto, Mele “Obiettivo partire con fase realizzativa dopo estate”
Top News ITALIA

Cina: Shaanxi, rinvenuti reperti culturali della dinastia Zhou Occidentale

Pillole Italpress

Agrifood Magazine – 18/3/2026

Pillole Italpress

La nutraceutica, cos’è e quali sono i vantaggi nella prevenzione delle malattie

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!