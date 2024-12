MILANO (ITALPRESS) – “È un emozione incredibile, mi dispiace che non ci sia mio papà, che è volato in cielo l’anno scorso. Lo dedico a lui che mi ha salvato dall’abbandono insieme a mia mamma e mi ha dato la possibilità di conoscere Milano con il cuore, come ha fatto lui”. Lo ha detto Andrea Cherchi, divulgatore social e fondatore della pagina “Semplicemente Milano”, dopo avere ricevuto l’Attestato delle Civiche Benemerenze durante la consegna degli Ambrogini d’Oro.

