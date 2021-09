L'amazzone tifernate Caterina Borsi ai Mondiali di Endurance Young Riders - Tuttoggi

La 19enne di Città di Castello convocata in Nazionale per prendere parte alla competizione internazionale che si terrà in Olanda, gareggerà domani (9 settembre) in sella ad Ares by Spirit

La tifernate Caterina Borsi in azzurro per il campionato mondiale di Endurance Young Riders 2021 in Olanda. Ancora una volta il mondo equestre si lega al territorio di Città di Castello, a conferma della passione e dell’amore che molte persone nutrono per i cavalli.

Passione e dedizione che hanno portato la 19enne amazzone a ottimi risultati nella disciplina dell’endurance, grazie ai quali è arrivata la convocazione nella Nazionale italiana per partecipare ai Mondiali nella sua categoria.

Al prestigioso e ambito Campionato, in programma dal 6 al 12 settembre a Ermelo, poco distante da Amsterdam, Caterina Borsi prenderà parte, in sella ad Ares by Spirit, alla gara di endurance sulla distanza dei 120 km, in programma domani – giovedi 9 settembre -, assieme alle compagne di squadra Valentina Galli su Aghdir by Galuska, Giorgia Guzzo su Artemisia Bosana, Aurora Sirtori su Gal Adeed Ps e Martina Vida su Erica Bosana.