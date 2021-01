Amazon fa arrivare Netflix su Echo Show - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS/TraMe&Tech) – Netflix è arrivata anche sui dispositivi Amazon dotato di schermo. Il servizio streaming più famoso è visibile in Italia su Echo Show. Basterà dire “Alexa, apri Netflix” e accedere al proprio account per iniziare.

Ora più che mai, i clienti si rivolgono ai propri dispositivi per il proprio intrattenimento: è stato rilevato infatti che in questo periodo, rispetto all’anno scorso, si stanno guardando più del doppio dei contenuti video disponibili sulle piattaforme streaming. Fino ad oggi su Echo show era disponibile Prime Video, ma ora Amazon arricchisce ulteriormente la sua offerta introducendo anche Netflix.

I clienti potranno insomma accedere al catalogo completo di Netflix. Incluse le produzioni originali come La Regina degli Scacchi, Jingle Jangle e The Crown, usando solo la voce. Si può facilmente cercare, navigare e guardare film o serie TV rivolgendosi semplicemente ad Alexa, dedicando così più tempo a godersi i contenuti piuttosto che a cercarli.

Per guardare Netflix su Echo Show basta dire per esempio “Alexa, mostrami commedie su Netflix” o “Alexa, guarda The Crown su Netflix”. Oppure “Alexa, mostrami film comici”, “Cerca film d’azione” o semplicemente “Alexa, apri Netflix”.

(ITALPRESS/TraMe&Tech)