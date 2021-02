Amazon apre a Magione, 100 contratti di lavoro a tempo indeterminato: come candidarsi

Da oggi le candidature per gli addetti del magazzino da 7 mila mq e 70 autisti per le consegne | Il nuovo deposito sarà attivo in autunno

Amazon apre da oggi le candidature per i 100 posti di lavoro a tempo indeterminato per il nuovo deposito di smistamento che aprirà a Magione.

La nuova struttura (7.000 mq) sarà operativa a partire dal prossimo autunno e servirà i clienti residenti a Perugia e nelle aree circostanti.

Nel deposito Amazon saranno occupate 30 persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Inoltre, Amazon Logistics annuncia che lavorerà con diversi fornitori locali di servizi, continuando così a investire nella sua rete logistica, migliorando la propria capacità di consegna e soddisfacendo così la crescente domanda dei clienti. È previsto che i fornitori di servizi di consegna assumano oltre 70 autisti a tempo indeterminato.

A partire da oggi sono aperte le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di supporto a cui è possibile candidarsi accedendo al sito www.amazon.jobs.

Le selezioni per gli operatori di magazzino saranno invece disponibili a partire dal prossimo autunno.

Per questo magazzino, Amazon è inoltre alla ricerca di imprenditori che vogliano entrare a far parte del programma Delivery Service Partner, per avviare la propria azienda di consegne dell’ultimo miglio.