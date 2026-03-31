Amato "Paolo Giaccone un esempio, un eroe della libertà" - Tuttoggi.info

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Amato “Paolo Giaccone un esempio, un eroe della libertà”

ItalPress

Amato “Paolo Giaccone un esempio, un eroe della libertà”

Mar, 31/03/2026 - 21:03

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PALERMO (ITALPRESS) – “E’ stato un esempio, non tanto come vittima di mafia ma come eroe della libertà: ha saputo sacrificare la propria vita per mantenere la propria libertà. Oggi diamo il premio a un collega che crede nel valore della salute come bene da salvaguardare e garantire per tutti seguendo i principi di equità, giustizia e lotta contro le diseguaglianze: andare a trovare persone che vivono in condizioni disagiate è un passaggio importante e non sempre lo Stato riesce ad assicurarlo, ma ci sono figure in ambito medico che ce la fanno come appunto Prestianni, che si merita assolutamente questo premio”. Lo dichiara il presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo Toti Amato a margine della cerimonia del Premio Giaccone, ricordando il medico ucciso nel 1982 da Cosa nostra tra i viali del Policlinico.

xd8/pc/mca3

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