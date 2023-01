Amadeus cittadino onorario di Trevi

Il conduttore tornerà a primavera per la cerimonia di consegna ufficiale

Tempo fa il noto conduttore Tv in occasione della trasmissione televisiva di RAI 2 “Mezzogiorno in famiglia”, a cui ha partecipato il Comune di Trevi, Amadeus (Amedeo Umberto Sebastiani), ha rivelato in diretta televisiva, con piacere ed orgoglio, di avere origini trevane, poiché il nonno paterno, Umberto Sebastiani, era nato proprio a Trevi, manifestando l’interesse ed il piacere di instaurare rapporti di vicinanza con la capitale dell’Olio, in quanto legato alla città da motivi affettivi.

L’onorificenza

Su iniziativa dell’assessora alle politiche istituzionali Stefania Moccoli, previa verifica dell’ufficio Anagrafe dove infatti risulta che il sig. Umberto Sebastiani, nonno paterno di Amadeus, è nato a Trevi il 27 settembre 1904, la Giunta ha avanzato proposta per il conferimento della Cittadinanza Onoraria al sig. Amedeo Umberto Sebastiani (in arte Amadeus), nato a Ravenna il 4 settembre 1962, poiché personaggio televisivo legato alla città da motivi affettivi, avendo Trevi dato i natali al nonno Umberto Sebastiani. L’onorificenza è stata concessa dal consiglio comunale nella seduta del 4 aprile 2016. Impegni professionali e la volontà dell’amministrazione comunale di conferire tale cittadinanza in un giorno festivo, poi la pandemia hanno di fatto reso difficile organizzare una apposita cerimonia di conferimento, ma Amadeus a Perugia per lo spettacolo del Capodanno ha voluto incontrare gli amministratori di Trevi ed assaggiare il prezioso oro verde per il quale la città è conosciuta come Capitale dell’olio.