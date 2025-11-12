 Alzheimer, Liris: "Psn, Fondo dedicato alle demenze e una gestione integrata faranno differenza" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Alzheimer, Liris: “Psn, Fondo dedicato alle demenze e una gestione integrata faranno differenza”

tecnical

Alzheimer, Liris: “Psn, Fondo dedicato alle demenze e una gestione integrata faranno differenza”

Mer, 12/11/2025 - 16:03

Condividi su:

Image

(Adnkronos) – L’Alzheimer riguarda “600mila persone l’anno e sono 1,2 milioni le persone colpite da demenze. Il Piano sanitario nazionale (Psn), il fondo dedicato alle demenze – dove già 100 milioni di euro sono stati stanziati in questa legge di Bilancio – e una gestione integrata tra territorio e ospedale, con approcci multidisciplinari, potranno fare la differenza portando qualità di vita e una gestione più performante basata su diagnosi precoce e capacità di controllo delle sintomatologie, con un conseguente miglioramento della qualità di vita del paziente”. Così, Guido Quintino Liris, membro della V Commissione permanente Bilancio del Senato della Repubblica, intervenendo oggi a Roma all’incontro con la stampa ‘Verso una nuova governance per l’Alzheimer’, organizzato in Senato su iniziativa dello stesso senatore e alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali.  

“Si tratta di una patologia che non riguarda solo il paziente, ma anche i caregiver e l’ambiente familiare – ha sottolineato Liris – Le istituzioni devono avere consapevolezza di ciò che sta accadendo nel mondo della scienza e della tecnologia. Attraverso le nuove scoperte scientifiche, tecnologiche e i nuovi farmaci, c’è la capacità di poter affrontare prima e meglio l’Alzheimer, con terapie che possano bloccare o rallentare il suo corso”.  

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!