Il caso a Magione, il bambino non prendeva mezzi pubblici per andare a scuola | L'informativa del sindaco Giacomo Chiodini

Alunno positivo al Covid, classe della primaria in quarantena. Il caso a Magione, dopo un alunno è risultato positivo all’esito del test molecolare. Nessun provvedimento, invece, per il servizio di trasporto – informa il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini – in quanto il bambino non prendeva i mezzi pubblici per recarsi a scuola.

La quarantena prudenziale per i compagni di classe scatta a seguito del protocollo anti Covid. I genitori della classe interessata potranno avere gli aggiornamenti sul registro elettronico di classe.

Il sindaco ha ringraziato la dirigente della direzione didattica, Francesca Volpi, per l’impegno nel gestire questo caso.