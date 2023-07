"In Altotevere è stata la nottata più calda di sempre", a mezzanotte Petrelle ha toccato i 34,3° - Tuttoggi.info

Tra il tramonto di lunedì 24 e le 4.30 di martedì 25 luglio le minime non sono mai scese sotto ai +25° (il precedente record era di +22°)

“Quella appena passata è stata di gran lunga la nottata più calda mai registrata in Altotevere”. A certificarlo sono gli esperti di San Giustino Meteo, che specificano come la temperatura – dal tramonto di lunedì 24 fino alle 4.30 del mattino di martedì 25 luglio – non sia mai scesa sotto i +25,4°, frantumando il precedente record di +22,2°.

Un altro evento inedito, inoltre, sempre in questo lasso di tempo avrebbe interessato la medesima vallata: dopo il tramonto si viaggiava infatti intorno ai +28/29°, ma verso le 22.30 un forte vento simile al garbino, che solitamente spira sul versante adriatico, ha fatto impennare la temperatura a +33,4° in piena notte.

Il record di cittadina più calda lo ha stabilito Petrelle, che a mezzanotte ha fatto registrare ben +34,3°, il dato più alto dell’intera regione (fonte: Centro Polifunzionale Umbria). Tra le 22.30 e le 23 anche la zona tra Cerbara e San Giustino non è mai scesa sotto i +34°.

Sul versante della Valtiberina toscana le temperature tropicali hanno raggiunto i +33° a Monterchi (alle ore 23) mentre ad Anghiari le minime non sono mai scese sotto i 25°. Con i temporali previsti nelle prossime ore – in Altotevere ci sarà anche allerta gialla per vento fino alla mezzanotte di oggi (25 luglio) – le temperature subiranno un calo. Ma anche stasera, sicuramente, a letto non sarà necessaria la coperta…