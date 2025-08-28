 "Alto Impatto" controlli a tappeto: 93 identificati, espulsioni e revoche di soggiorno - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

“Alto Impatto” controlli a tappeto: 93 identificati, espulsioni e revoche di soggiorno

Redazione

“Alto Impatto” controlli a tappeto: 93 identificati, espulsioni e revoche di soggiorno

Proseguono gli interventi della Polizia a Terni nell'operazione “Alto Impatto”: controlli contro l’immigrazione irregolare e il degrado
Gio, 28/08/2025 - 16:11

Condividi su:

Proseguono gli interventi della Polizia a Terni nella più ampia operazione “Alto Impatto” decisa dal Prefetto Antonietta Orlando per la prevenzione di fenomeni di degrado urbano e insicurezza e per il contrasto dell’immigrazione clandestina. Si tratta di controlli straordinari sul territorio anche per rispondere alle richieste di maggiore sicurezza provenienti dai cittadini. L’operazione è scattata giovedì mattina, organizzata dal Questore Abenante, con il supporto operativo dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia locale e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche di Perugia. 

Risultati delle operazioni

Nel corso dell’intervento sono state identificate 93 persone e controllate 19 autovetture, è stato rintracciato un cittadino extracomunitario di nazionalità bengalese di 43 anni in un negozio di via Curio Dentato dove lavorava in nero oltre ad essere irregolare con le norme sul soggiorno. Per questo motivo è stato condotto presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) per l’esecuzione del provvedimento di espulsione e avviate le sanzioni nei confronti del datore di lavoro. Inoltre sono stati controllati 4 stranieri nei propri domicili a cui è stato avviato l’iter per la revoca del permesso di soggiorno, in quanto mancanti dei presupposti, notificati 9 avvisi orali, di cui 2 su proposta del Commissariato di Orvieto e della Compagnia dei Carabinieri di Terni. Nei loro confronti il Questore Abenante ha aggiunto il divieto di possedere spray urticanti e artifici pirotecnici.

I luoghi

Le pattuglie, coordinate dal Sostituto Commissario Massimiliano Ruggeri, sono entrate in azione dalle prime ore del mattino, monitorando diverse zone di Terni, sia nel centro che nelle aree periferiche considerate più sensibili. I controlli si sono concentrati in particolare su soggetti stranieri, veicoli sospetti e situazioni ritenute potenzialmente a rischio sotto il profilo della sicurezza pubblica.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Spoleto
Botte al molestatore di Borgo, Video: choc tra passanti | Indagini ai CC
Umbria | Italia | Mondo
Sentenza sul cinghiale, il Wwf: va eradicato, “con o senza cacciatori”

Nei dintorni

Spoleto

Associazioni in rete grazie alla 25esima Festa del Volontariato | Foto

Spoleto

Colto da malore dopo la “visita” dei ladri: morto 68enne

Spoleto

In auto con la cocaina, fermato 23enne: aveva con sé 37 dosi

in umbria

gli ultimi pubblicati

Top News ITALIA

Webuild, prende forma la diga di Rogun in Tajikistan

Top News ITALIA

Stellantis. Pinzoni guida relazioni istituzionali, D’Amico comunicazione

Pillole Italpress

Cina, prima apparizione in pubblico per un gruppo di cuccioli di panda

Pillole Italpress

Tg Economia – 28/8/2025

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!