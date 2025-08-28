"Alto Impatto" controlli a tappeto: 93 identificati, espulsioni e revoche di soggiorno - Tuttoggi.info

Proseguono gli interventi della Polizia a Terni nella più ampia operazione “Alto Impatto” decisa dal Prefetto Antonietta Orlando per la prevenzione di fenomeni di degrado urbano e insicurezza e per il contrasto dell’immigrazione clandestina. Si tratta di controlli straordinari sul territorio anche per rispondere alle richieste di maggiore sicurezza provenienti dai cittadini. L’operazione è scattata giovedì mattina, organizzata dal Questore Abenante, con il supporto operativo dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia locale e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche di Perugia.

Risultati delle operazioni

Nel corso dell’intervento sono state identificate 93 persone e controllate 19 autovetture, è stato rintracciato un cittadino extracomunitario di nazionalità bengalese di 43 anni in un negozio di via Curio Dentato dove lavorava in nero oltre ad essere irregolare con le norme sul soggiorno. Per questo motivo è stato condotto presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) per l’esecuzione del provvedimento di espulsione e avviate le sanzioni nei confronti del datore di lavoro. Inoltre sono stati controllati 4 stranieri nei propri domicili a cui è stato avviato l’iter per la revoca del permesso di soggiorno, in quanto mancanti dei presupposti, notificati 9 avvisi orali, di cui 2 su proposta del Commissariato di Orvieto e della Compagnia dei Carabinieri di Terni. Nei loro confronti il Questore Abenante ha aggiunto il divieto di possedere spray urticanti e artifici pirotecnici.

I luoghi

Le pattuglie, coordinate dal Sostituto Commissario Massimiliano Ruggeri, sono entrate in azione dalle prime ore del mattino, monitorando diverse zone di Terni, sia nel centro che nelle aree periferiche considerate più sensibili. I controlli si sono concentrati in particolare su soggetti stranieri, veicoli sospetti e situazioni ritenute potenzialmente a rischio sotto il profilo della sicurezza pubblica.