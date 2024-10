Alta visibilità per l’MTS Mini Solar, con le CAMO Skin di Sightmark - Tuttoggi.info

Alta visibilità per l’MTS Mini Solar, con le CAMO Skin di Sightmark IoCaccio.it

Quando un paio di anni fa ho avuto modo di testare e recensire il punto rosso MTS Mini Solar di Sightmark, avevo sottolineato che per uno strumento destinato alla caccia in battuta, spesso nel fitto del bosco, la bellissima finitura in vernice nera opaca del Mini Solar mi era sembrata un po’ delicata. Dispiace che un gioiellino elettronico per la mira come questo risenta a fine stagione di graffi e strofinamenti vari, inevitabili nei contesti di caccia.

In quell’occasione, però, avevo sottolineato anche che Sightmark si stava profilando (e ha ampiamente confermato l’idea in questi ultimi mesi) come un’azienda dinamica, vivace, attenta e reattiva nei confronti delle osservazioni che provengono da tester e clienti.

Vuoi per questa capacità di ascolto e risposta, vuoi per un’innata propensione all’innovazione, ecco che nelle ultime settimane Sightmark ha presentato sul mercato le CAMO Skin. Cosa sono? “Pelli”, se vogliamo tradurla brutalmente, o meglio, rivestimenti con cui “coprire” i red dots. Fra le varie colorazioni proposte, io in questi giorni ho avuto tra le mani la versione Blaze Orange dedicata proprio all’MTS Mini Solar.

La Blaze Orange Skin per il red dot MTS Mini Solar

Diciamolo subito: non è una cosa rivoluzionaria, non è per questo che centreremo più cinghiali alla posta, ma è un piccolo passo, uno spunto, un’idea di sviluppo da apprezzare e che porta con sé qualche indubbio beneficio.

Sightmark ha progettato le CAMO skin con due obiettivi: in primo luogo customizzare le ottiche permettendo al cacciatore (o al tiratore) di assecondare quella voglia di personalizzazione dell’arma che la fa sentire “il mio strumento perfetto”, bello da vedere, riconoscibile, funzionale; e in secondo luogo proteggere il punto rosso, come dicevamo in apertura, da graffi e abrasioni tipici della vita nei boschi e delle fasi concitate della caccia.

Nella variante BLAZE ORANGE, che io ho già montato sul mio MTS Mini Solar e che presumibilmente porterò a caccia nei prossimi mesi, l’idea è anche quella di portare l’alta visibilità sull’ottica aumentando così la sicurezza dei cacciatori che scelgono di adoperarla.

La fattura è essenziale e resistente: nient’altro che cordura (qualità 500 denari che asseconda le rigorose specifiche militari MIL-DTL-32439), fissata su adesivo 3M che permette anche di rimuovere la protezione senza lasciare il minimo residuo. Il costo è di circa 30 euro, l’applicazione semplicissima (qui sotto il video del montaggio).

Le altre Camo Skin per i prodotti Sightmark

Oltre a questa versione in cui l’indirizzo venatorio è più marcato, Sightmark ha presentato anche delle skin in versione Camouflage (Multicam, MultiCam Black, Bundeswehr Flecktarn) e nei colori naturali verde e marrone (Ranger Green e Coyote Brown), destinati alle ottiche ad indirizzo tattico/militare. In questo caso l’obbiettivo aggiunto e contribuire alla mimetizzazione dell’arma in contesti dove questo risulti importante, togliendo i riflessi sul metallo e spezzandone il profilo.

Oltre al già citato MTS Mini Solar, le Camo Skin per ora sono disponibili per i punti rossi della linea Ultra Shot e per i magnifier Sightmark XTM-3, T-3 e T-5. È auspicabile che in un prossimo futuro un’offerta come questa possa essere trasferita anche ai cannocchiali utilizzati sia in battuta che nella caccia di selezione. La complessità di questi strumenti è sicuramente maggiore, ma un buon lavoro di progettazione potrebbe dotarli di rivestimenti avvincenti in grado di valorizzarli ulteriormente sia a caccia che in fuciliera.

In foto tutte le colorazioni disponibili delle CAMO skin di Sightmark. Da sinistra, Ultra Shot R-spec con skin Multicam Black, Ultra Shot A-Spec con skin Flectarn, Ultra Shot M-Spec con skin Multicam, MTS Mini Solar con skin Blaze Orange, T3 magnifier con skin Coyote Brown, T5 magnifier con skin Ranger Green, XTM-3 magnifier con skin Multicam.

