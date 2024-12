Alpinisti dispersi, soccorritori ancora bloccati a Campo Imperatore - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Gli undici operatori del Soccorso Alpino intervenuti per i tentativi di recupero dei due alpinisti sono bloccati dalle 12 di ieri presso una struttura ricettiva di Campo Imperatore a causa di un guasto alla funivia che conduce da Fonte Cerreto a Campo Imperatore. Con loro anche 8 lavoratori dell'ostello e della funivia stessa. Le condizioni meteo, tuttora negative, non consentono né la ripresa delle ricerche, né la discesa a valle del gruppo che potrebbe rimanere bloccato in quota, a circa 2100 metri, fino al miglioramento delle condizioni meteo.

"Dal pomeriggio di ieri abbiamo effettuato diversi tentativi di recupero di due alpinisti bloccati sul Gran Sasso, in Abruzzo, dopo essere scivolati sul manto nevoso. Purtroppo le condizioni proibitive causate dalla nevicata tuttora in corso e dalle forti raffiche di vento ci hanno imposto uno stop alle operazioni. Non appena le condizioni meteo lo consentiranno, si effettuerà un nuovo tentativo", recita l'ultimo post di ieri dei soccorritori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.