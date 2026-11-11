Alpe Cimbra, Casti "Importante offrire la nostra proposta in Sicilia" - Tuttoggi.info

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Alpe Cimbra, Casti “Importante offrire la nostra proposta in Sicilia”

ItalPress

Alpe Cimbra, Casti “Importante offrire la nostra proposta in Sicilia”

Mer, 11/11/2026 - 22:03

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PALERMO (ITALPRESS) – “Perché Palermo? Perché riteniamo che sia un luogo splendido, un luogo che giustamente abbiamo voglia di indagare, di interpretare, e di invitare nella nostra destinazione, Una scelta che non nasce soltanto dalla volontà di ampliare il bacino di visitatori, ma anche da una concreta opportunità logistica: Noi siamo fondamentalmente molto lontani, ma anche molto vicini. Abbiamo la fortuna di avere un collegamento aereo che collega Palermo a Verona: Verona dista un’oretta di strada dall’Alpe Cimbra”. Lo ha spiegato Alessandro Casti, presidente dell’Apt Alpe Cimbra, presentando a Palermo l’offerta turistica invernale 2026/2027.

xd6/pc/mca3

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