xb1/pc/red

“Per quanto riguarda il problema di Almaviva nei prossimi giorni porteranno in Cdm un provvedimento che punterà a tutelare i livelli occupazionali. L’incontro è andato abbastanza bene siamo contenti soprattutto per l’impegno mostrato dal governo nazionale”. Così l’assessore alle Attività produttive della Regione Sicilia, Edy Tamajo, al termine dell’incontro con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso,