“Noi cerchiamo di fare il nostro, portiamo aiuti concreti, voi se avrete del tempo da passare in compagnia in posti straordinari, fatelo in Emilia-Romagna, vi aspettano a braccia aperte”. Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in un video sui social sull’alluvione in Romagna.

sat/gsl (Fonte video: Pagina Facebook Matteo Salvini)