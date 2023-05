Proseguono le attività Anas per fronteggiare l’emergenza maltempo che da ieri sta interessando l’Emilia Romagna. Sulla strada statale 9 ‘Via Emilia’ è chiuso, per esondazione del fiume Senio, il tratto dal km 69,425 al km 69,625 a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. A causa di frane e smottamenti, sulla strada statale 65 ‘della Futa’ sono chiusi alcuni nel territorio comunale di Loiano. (fonte video: Anas)

