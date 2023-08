Alluvione. Bonaccini "Da Regione E.Romagna misura aiuto con Confidi" - Tuttoggi.info

RIMINI (ITALPRESS) – “Lunedì, in Giunta, farò una delibera in base alla quale la Regione, insieme ai Confidi delle associazione economiche dell’Emilia-Romagna, garantisce che, per 18 mesi, chi va a chiedere fino a 50.000 euro abbia azzerati i tassi di interesse”. Lo ha detto, al Meeting di Rimini, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Inoltre “abbiamo deciso che, dei 50 milioni di donazioni ricevute”, a sostegno delle popolazioni colpite dal maltempo, “almeno la metà andrà a rimborsare la rottamazione delle auto”.

xi5/mgg/gtr